Parket opent onderzoek naar oplichters die giften binnenrijven 20 april 2019

Het parket van Parijs heeft een onderzoek opgestart naar oplichters die proberen een deel van de financiële schenkingen voor de wederopbouw van de Notre-Dame mee te pikken. Het zou gaan om "oplichting in georganiseerd verband". De Fondation du patrimoine, die bij particulieren fondsen inzamelt voor de herstellingswerken aan de kathedraal, diende de klacht in. De stichting klaagt aan dat oplichters haar naam misbruiken. Volgens het parket vragen de fraudeurs per e-mail of per telefoon om geld over te schrijven. Daarnaast is er ook een website die valselijk de naam van de stichting gebruikt. Het parket probeert te achterhalen wie achter de oplichting zit en roept de burgers op waakzaam te zijn.

