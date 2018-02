Parket onderzoekt seksueel misbruik in moskee 12 februari 2018

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een mogelijk geval van seksueel misbruik in de moslimgemeenschap in Antwerpen. De voorzitter van de moskee El Fath in de Ranststraat zou beticht worden van seksueel misbruik van een minderjarige. Vorige vrijdag zouden speurders binnengevallen zijn in de moskee. De man om wie het zou gaan, is nog niet verhoord - hij verblijft momenteel nog in Marokko. Hij zou onder meer kinderen uit de buurt onderrichten in de Koran.

