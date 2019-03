Parket onderzoekt filmpje met naakte kindjes op zeeklassen 09 maart 2019

00u00 0

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar een filmpje waarin verschillende kinderen van een school in Vorst naakt te zien zijn. De video zou door twee stagiairs gemaakt zijn tijdens zeeklassen in Bredene. Aan die uitstap - van 29 januari tot 1 februari - namen 72 kindjes van de derde kleuterklas en het tweede leerjaar deel. Op 13 februari kwamen burgemeester Stéphane Roberti en schepen van Onderwijs Maud De Ridder (beiden Ecolo) het bestaan van de beelden te weten, waarop ze meteen aangifte deden bij de politie én de ouders van de betrokken leerlingen op de hoogte brachten. Er werd psychologische bijstand voorzien. De "twee of drie" kinderen die in het filmpje te zien zijn, konden inmiddels geïdentificeerd worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN