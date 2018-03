Parket onderzoekt €540.000 schuld van Mark Demesmaeker 31 maart 2018

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een dossier geopend tegen N-VA-Europarlementslid Mark Demesmaeker, die ook kandidaat-burgemeester is in Halle. Volgens de Franstalige zakenkrant 'L'Echo' is het onderzoek er gekomen omdat Demesmaeker een belastingschuld van 540.000 euro heeft opgestapeld. Daarnaast kijkt het parket naar de verkoop van een gebouw waarvan Demesmaeker eigenaar zou zijn geweest. Het is nog niet zeker dat de N-VA'er strafbare feiten heeft gepleegd. Het parket onderzoekt wel of hij zich frauduleus onvermogend probeert te maken. (SRB)

