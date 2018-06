Parket in beroep tegen vrijspraken diamantroof 27 juni 2018

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft beroep aangetekend tegen het vonnis in de zaak rond de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Zaventem. Hierbij werden de 18 beklaagden vrijgesproken. Een achtkoppig, zwaarbewapend commando ging in 2013 aan de haal met een buit diamanten ter waarde van 37 miljoen euro. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar 19 verdachten, van wie 16 mannen en 3 vrouwen. Het duurde jaren en in die periode werden 40 huiszoekingen uitgevoerd. Slechts een deel van de diamanten werd teruggevonden. Een van de verdachten, spilfiguur Marc Bertoldi, kreeg een apart proces omdat hij in Frankrijk in de cel zit en niet kon worden overgebracht naar Brussel. De 18 anderen werden vrijgesproken door de Brusselse correctionele rechtbank wegens gebrek aan bewijs. Het parket heeft nu beroep aangetekend tegen die vrijspraken. (WHW)

