Parket houdt vrijlating Gentse voyeur tegen 17 maart 2018

De voyeur die vrouwen stiekem filmde in de douches van de Gentse hogeschool, wordt dan toch niet vrijgelaten. De raadkamer besliste gisteren nochtans dat de 41-jarige Mike D.B. de gevangenis mocht verlaten, vier dagen nadat hij gearresteerd was. Er werden wel enkele voorwaarden meegegeven. "Een psychiatrische begeleiding, iets wat hij zeker zal doen", aldus zijn advocate na het oordeel van de raadkamer. "Er is ook een internetverbod en een absoluut contactverbod met zijn slachtoffers."

