Parket heeft te weinig personeel om tip uit Kosovo op te volgen 14 maart 2018

Hoe kon de tip uit Kosovo rond fraude bij vleesbedrijf Veviba anderhalf jaar blijven liggen bij justitie? Eén van de redenen: het parket van Neufchâteau dat vierkant draait. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) verbaasde zich al over de trage werking van het gerecht nadat Kosovo ons land in 2016 had ingelicht over vervalste etiketten en twaalf jaar oud vlees. Pas in februari van dit jaar werd een huiszoeking gevorderd. Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) haalde eerder al aan dat het parket in Luxemburg "dun bevolkt is". Slechts 55 procent van de posities is er ingevuld. En dat komt niet door besparingen, maar door een groot verloop: vervangers zijn nergens te vinden. De magistraten zelf willen voorlopig niets kwijt over die beschuldiging. Hen is zwijgplicht opgelegd zolang het onderzoek naar Veviba loopt.

