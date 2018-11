Parket-generaal wil veroordeling voor Devillage-camping 20 november 2018

Twee jaar na de Brusselse correctionele rechtbank wil nu ook het Brusselse parket-generaal zowel de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) als Sun Reizen veroordeeld zien voor de slechte supporterscamping tijdens het WK Voetbal 2014 in Brazilië. Devillage werd voorgesteld als een luxecamping, maar in werkelijkheid was er onvoldoende sanitair, geen wifi, te weinig stroom en de eerste dagen ook geen Belgisch bier. Het Brusselse parket-generaal vroeg gisteren in beroep de veroordelingen van de KBVB en Sun Reizen tot boetes van 3.000 euro te bevestigen. Test-Aankoop vertegenwoordigt als burgerlijke partij 206 supporters die samen zo'n 800.000 euro aan schadevergoedingen eisen.