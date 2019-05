Exclusief voor abonnees Parket geeft bekendste tafelschuimster van het land 'spaarkaart' 29 mei 2019

Een dakloze vrouw van 48 schuimt al zes maanden lang de horecazaken aan de Belgische kust af om er te eten zonder te betalen. Hoewel ze al 120 keer tegen de lamp liep, blijft ze schijnbaar ongestoord haar gang gaan. Het parket van West-Vlaanderen probeert nu op een creatieve manier om te springen met z'n strafvorderingen, in de hoop de vrouw zo toch achter de tralies te krijgen. Want het gerecht kan iemand pas laten aanhouden zodra hij of zij meer dan drie jaar aan openstaande celstraffen verzameld heeft. Bij elk nieuw feit wordt de maximumstraf van drie maanden gevorderd tegen de hardleerse tafelschuimster, tot de drie jaar bij elkaar gespaard is. Naar alle waarschijnlijkheid zal de 'spaarkaart' van de vrouw komende maand gevuld zijn, waarna ze aangehouden kan worden. (JHM/IBO)

