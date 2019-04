Exclusief voor abonnees Parket gaat niet in cassatie tegen vrijlating Lhermitte 20 april 2019

Het Brusselse parket gaat niet in cassatie tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om Geneviève Lhermitte voorwaardelijk vrij te laten. De kindermoordenares mag de gevangenis nu verlaten zodra er een plaats voor haar is in een psychiatrische instelling. Geneviève Lhermitte doodde in 2007 haar vijf kinderen. Ze riep hen één voor één bij zich in de badkamer, waar ze hen de keel doorsneed. Haar echtgenoot en de vader van de kinderen was op dat moment op reis. In 2008 werd ze veroordeeld tot een levenslange celstraf. In 2017 oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank nog dat ze niet vrij mocht komen, maar de advocaat van de inmiddels 52-jarige vrouw deed een nieuw verzoek. In het plan dat hij voorlegde, zal Lhermitte eerst worden opgenomen in een gesloten psychiatrische instelling om daar behandeld te worden. Pas later zou werk gemaakt worden van een terugkeer naar de maatschappij, weliswaar nog steeds onder strikte begeleiding. (SRB)

