Parket bekijkt fraude bij Brusselse brandweer

Het parket buigt zich over mogelijk frauduleuze aankopen door de Brusselse brandweer. Bevoegd staatssecretaris Cécile Jodogne (DéFI) heeft de speurders een dossier overhandigd, maar het parket vraagt nog extra informatie alvorens te beslissen of het een onderzoek opent. De bal ging aan het rollen in december vorig jaar, toen het Rekenhof op een pak onregelmatigheden stootte bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. In 60 van de 138 onderzochte overheidsopdrachten werden de concurrentieregels niet gevolgd. Bovendien beweert de vakbond dat er onnodig materiaal gekocht werd in luxewinkels, zoals dure jassen en lippenstift. (DCFS)