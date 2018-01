Parkeren via sms of app in de lift, frustratie ook 19 januari 2018

Parkeergeld betalen via een sms of app raakt steeds meer ingeburgerd. Maar ook de frustraties over een vergeten sessie nemen toe, zo meldt 'De Standaard'. In veel steden is het mogelijk om parkeergeld te betalen met een app of met een sms. Voordeel is dat je alleen voor de duur van je parkeerbeurt betaalt. Je duwt gewoon op 'stop' als je weer vertrekt. Maar dat laatste durven mensen al eens te vergeten. Zowel bij Be-Mobile als bij Parkmobile kregen ze daarover al klachten, maar een terugbetaling is niet mogelijk. "Het stoppen van de parkeersessie is de verantwoordelijkheid van de gebruiker", zegt Stéphane Jacobs van Be-Mobile. Omdat het een vaak gehoorde frustratie is, zoeken de aanbieders naar een oplossing. Zo zou een parkeersessie automatisch kunnen stoppen en starten als je de motor van je voertuig start of stopt.

