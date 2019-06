Exclusief voor abonnees Parkeren in Kammenstraat mag niet tijdens solden 19 juni 2019

Tijdens de zomersolden wordt in de Kammenstraat een parkeerverbod ingesteld. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Het verbod zal gelden van 29 juni tot 15 juli. De afgelopen jaren werd de Kammenstraat tijdens het begin van de solden steeds autovrij gemaakt door de verdwijnpalen te activeren. Momenteel is dit echter verkeerstechnisch niet mogelijk, vanwege de werken in de Bredestaat, Rosier en Begijnenstraat. Daarom werd nu gekozen voor een parkeerverbod, om zo het winkelcomfort voor voetgangers en fietsers te verbeteren. (BJS)