Exclusief voor abonnees Parkeerschijf 07 december 2019

00u00 0

Dat een man uit Diksmuide onmiddellijk een retributie gekregen heeft van een parkeerbedrijf omdat hij, uit onwetendheid, een oude parkeerschijf gebruikte, zegt veel over onze samenleving. Het feit dat hetzelfde privébedrijf nu ook mag oordelen of de boete al dan niet terecht is, maakt het des te bedenkelijker. Vroeger had de man in kwestie waarschijnlijk enkel een waarschuwing gekregen. Vlaamse steden en gemeenten kunnen nu voor de meest banale misstap boetes uitschrijven. De slinger is zover doorgeslagen dat het gros ervan eigenlijk een ordinaire belasting is onder het mom van 'orde en tucht'. En omdat omzet alles is, heeft de politiek ook de handhaving naar z'n hand gezet. Politieagenten moeten rondlopen als 'RoboCops', waarbij de software voor nuance en begrip ontbreekt. GAS-ambtenaren moeten de wet volgens de letter toepassen, omdat het ambtenaren onwaardig is om volgens de geest te handelen. En tot slot zijn er dus de parkeerbedrijven die verregaande bevoegdheden kregen en waarvan de aandelen de lucht inschieten naargelang het aantal retributies. Dit alles moét op den duur wel een negatief effect hebben. Het onverdraagzame beleid van de voorbije decennia heeft dan ook een aanzienlijk aandeel in de verzuring die onze samenleving teistert.

Rudy Blomme, Oostende

