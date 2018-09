Parkeergarage wordt autokerkhof 06 september 2018

Eén dag na de doortocht van tyfoon Jebi wordt in Japan de schade opgemeten. In havenstad Kobe werden auto's uit een parkeergarage geslingerd en op één hoop gegooid. Volgens de regering is de dodentol opgelopen tot 11, terwijl er sprake is van meer dan 400 gewonden. Ook zitten een half miljoen inwoners nog altijd zonder stroom en is het afwachten wanneer de internationale luchthaven van Kansai, in het zuiden van Osaka, weer helemaal operationeel zal zijn. Jebi was de krachtigste orkaan in 25 jaar, met boven zee windsnelheden tot 270 kilometer per uur en aan land rukwinden tot 220 per uur. (FT)

