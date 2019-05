Parkeerbon van 25 euro kost gemeente 2.047 euro INWONER BRUSSELSE GEMEENTE EIST NEDERLANDSTALIGE UITLEG Stephanie Romans

23 mei 2019

05u00 0 De Krant Een deurwaarder heeft beslag gelegd op 18 kunstvoorwerpen uit het gemeentehuis van Oudergem. Reden: de gemeente weigert al maanden een schadevergoeding van 2.047 euro te betalen aan een inwoner die eiste dat hij brieven over een parkeerretributie van 25 euro in het Nederlands ontvangt.

Een Brusselse deurwaarder stelde afgelopen vrijdag in het gemeentehuis van de Brusselse gemeente Oudergem een proces-verbaal op met zestien schilderijen en twee borstbeelden. De kunstwerken, waaronder doeken van Brusselse schilders Léon Houyoux en Louis Clesse, zijn door de beslaglegging gereserveerd voor een openbare verkoop op 4 juli.

Deurwaarder

De deurwaarder is ingezet na een juridische twist tussen de gemeente en een inwoner van Etterbeek - net over de gemeentegrens - over een parkeerretributie uit 2016. "Ik had de auto van mijn toenmalige vriendin met een platte band aan de kant gezet in een blauwe zone", zegt Jan De Groote. Omdat er geen parkeerschijf achter de voorruit lag, eiste de gemeente van de eigenares een retributie van 25 euro. "Aangezien ik de auto daar gezet had, wilde mijn toenmalige vriendin dat ik de zaak afhandelde. Als Nederlandstalige inwoner vroeg ik de gemeente dan ook eerst om de communicatie in het Nederlands te doen."

Toch bleef de gemeente De Groote en diens vriendin aanschrijven in het Frans. "Omdat ik de retributie niet betaalde, besloot de gemeente om fiscaal beslag te laten leggen op onze rekeningen. Dat lieten ze weten op 26 december. We moesten dus binnen 24 uur in de rechtbank staan om dat te verhinderen. Want juridisch mag een gemeente dat niet zomaar doen om een retributie te innen."

Zo eindigde de zaak voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Die gaf De Groote in januari gelijk en kende hem een rechtsplegingsvergoeding toe van 1.440 euro. Door extra deurwaarderskosten is dat bedrag inmiddels opgelopen tot 2.047 euro. "Sinds het vonnis hoorden we niets meer van de gemeente. Er kwam geen betaling en geen bericht over de stand van zaken", zegt De Groote. "Daarom schakelden we een deurwaarder in."

"Het ging mij niet om geld, maar om het principe. Ik heb als inwoner van een Brusselse gemeente het recht om communicatie in het Nederlands te ontvangen. Dat is de wet en de gemeente moet zich daaraan houden. Omdat ik advocaat ben, weet ik wat ik moet doen om dat recht af te dwingen. Voor de meeste mensen is dat ingewikkeld en vaak ook te duur. Vandaar dat ik en mijn vriendin de zaak wilden doorzetten."

In snelheid gepakt

De burgemeester van Oudergem Sophie De Vos (DéFI) is aanvankelijk niet op de hoogte van de zaak als we haar om een wederwoord vragen. Na navraag zegt ze dat de gemeente zal betalen. "Als de rechtbank ons veroordeelt tot betaling van een vergoeding, dan betalen wij altijd. We moeten ons wel aan de procedure houden: eerst moet het college de overschrijving goedkeuren. Pas daarna wordt die uitgevoerd. In dit verhaal zijn we in snelheid gepakt."

De gemeentelijke ontvanger kon gisterennamiddag niet met zekerheid achterhalen of het bedrag al was overgemaakt. "Maar wees gerust, die schilderijen gaan nergens heen. We leven al onze betalingsverplichtingen na. Ook deze."