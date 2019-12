Exclusief voor abonnees Parijse politie schiet man met mes dood 14 december 2019

00u00 0

In Parijs heeft de politie gisteren een man doodgeschoten die agenten met een mes bedreigde. Het zou gaan om een 42-jarige Marokkaan die in juni was ontsnapt uit een psychiatrische inrichting. De feiten speelden zich af in de zakenwijk La Défense, waar dezer dagen een grote kerstmarkt opgesteld staat. Het was een private bewakingsagent die de politie alarmeerde omdat de man er met zijn mes stond te zwaaien. Toen drie agenten op de verdachte afgingen, dreigde hij ermee hen te vermoorden. Nadat hij meerdere aanmaningen had genegeerd om zijn wapen te laten vallen, openden de agenten het vuur. Ze zouden minstens vijf keer hebben geschoten en twee van hun kogels troffen de man in de borst. Wat de veertiger precies bezielde, is onduidelijk. In oktober doodde een IT-medewerker nog vier collega's in het hoofdkwartier van de Parijse politie. Die 45-jarige man was geradicaliseerd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis