Parijs-Nice treft maatregelen

De Franse minister van Sport heeft bevestigd dat Parijs-Nice gewoon kan plaatsvinden, onder meer omdat er "toch weinig toeschouwers langs het parcours staan." Zo zouden voor de finale in Nice amper 3.000 fans verwacht worden. Organisator ASO liet weten dat ze de situatie van nabij blijven opvolgt: "Op dit moment is er geen probleem. Wij houden ons aan de raadgevingen en aanbevelingen die de gezondheidsautoriteiten ons voorleggen." Pas als alarmfase 3 van kracht wordt in Frankrijk zou Parijs-Nice in het gedrang komen, want dan dreigt een verbod op verplaatsingen en een sluiting van openbare gebouwen. Op dit moment zitten onze zuiderburen in fase 2: er is geen hoge urgentie en het is aan de lokale overheden om te beslissen of evenementen doorgaan. Aangezien Parijs-Nice de regio's met de meeste coronabesmettingen niet aandoet, is er geen probleem. Er is wel een waslijst veiligheidsmaatregelen voorzien om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan:

