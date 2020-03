Exclusief voor abonnees Parijs-Nice gaat door, Campenaerts ambitieus 04 maart 2020

De Franse minister van Sport Roxanne Maracineanu zet het licht op groen voor Parijs- Nice. <<We stellen voor om Parijs-Nice gewoon te handhaven. Het gaat weliswaar om een internationale manifestatie, maar alle deelnemende teams zijn getest.>> De race creëert weinig risico omdat volgens Maracineanu weinig mensen langs het parcours staan.

<<We verwachten niet meer dan 3.000 mensen in Nice.>> Volgens de minister behouden de plaatselijke prefecten en burgemeesters de volle bevoegdheid om strengere maat- regelen af te kondigen. Victor Campenaerts vertrekt vrijdag al naar Parijs-Nice. De Belg is ambitieus. Op dag vier is er een tijdrit van 15,5 kilometer in Saint-Amand-Montrond. <<Mijn hoofddoel is dat ik de tijdrit win en dat ik in de dagen daarvoor geen tijd verlies. Als dat lukt, kan de gele leiderstrui een mooie beloning zijn.>> Het doel is realistisch, vindt Campenaerts. Maar makkelijk is anders. <<Ik weet dat ik in een waaierrit ook vier minuten kan verliezen.>> (MG)

