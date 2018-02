Parijs is één grote skipiste 08 februari 2018

'Paris s'éveille... sous la neige.' De Franse hoofdstad was nog niet bekomen van de watersnood toen ze gisteren wakker werd onder een sneeuwlaag van 12 cm. Op de Montmartre doken zelfs skiërs op (foto onder), en ook op verscheidene andere plaatsen werd gesnowboard en geskied - dat lukte alvast beter dan fietsen. Wegen raakten geblokkeerd en verkleumde automobilisten moesten uren doorbrengen in hun voertuigen. Bussen en regionale treinen reden amper of niet. De overheid raadde pendelaars aan om thuis te blijven en zeker niet in hun auto te stappen, maar de enorme files rond Parijs toonden aan dat velen die raad in de wind sloegen. Toeristen moesten hun bezoek aan de Eiffeltoren uitstellen, want die ging dicht. En jawel: de komende dagen wordt er nog meer sneeuw verwacht.

