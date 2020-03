Exclusief voor abonnees Parfum 70% goedkoper op 'Zalandino'? Laat je niet vangen 26 maart 2020

Valse websites die zich voordoen als Zalando zijn de jongste tijd een ware plaag. Consumenten kopen nietsvermoedend producten op 'Zalandiscount' of 'Zalandino', maar die blijken nep te zijn. Een vrouw uit Lochristi trapte erin en kreeg achteraf een boete van 200 euro in de bus. "Ik zag een advertentie op Facebook voor parfum met tot 70% korting", vertelt Carine De Visscher (55). "Een flesje kostte 30 euro in plaats van 100 euro. Ik kocht er vier." Na weken wachten ontving ze er eentje, dat helemaal niet rook naar het parfum dat haar man al jaren gebruikt. Nadien onderschepte de douane een flesje vals Chanel-parfum. ABAC-BAAN, een organisatie die de belangen van een aantal luxemerken verdedigt, werd ingelicht en stuurde een factuur van 200 euro op voor de vernietiging. Roland De Meersman, gedelegeerd bestuurder bij ABAC-BAAN, kreeg de voorbije tien dagen 500 dossiers binnen die aan zulke valse sites gelinkt kunnen worden. "De websites worden uitgebaat vanuit China en de domeinnamen eindigen op .com, daardoor zijn ze moeilijk te bestrijden."

