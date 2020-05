Exclusief voor abonnees Parasols op 4 meter, drone paraat: Griekse stranden weer open 18 mei 2020

In Griekenland zijn zaterdag zowat 515 bewaakte stranden weer opengegaan. De afgelopen weken bleven ze gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het land woedt momenteel de eerste hittegolf van het jaar, waardoor veel volk naar zee trok om af te koelen. De strandgangers moeten wel rekening houden met nieuwe regels. Zo mogen er niet meer dan veertig mensen per 1.000 vierkante meter op het strand en moeten parasols minstens vier meter uit elkaar staan. Op een van de stranden werd een drone ingezet ter controle. Bezoekers werden via luidsprekers aangemaand om afstand te houden. Op de meeste plaatsen werden de veiligheidsmaatregelen goed opgevolgd. Bij inbreuken kunnen uitbaters tot 30 dagen sluiting en een boete tot 20.000 euro krijgen. Griekenland werd met slechts 160 doden en 2.800 besmettingen niet zwaar getroffen door het coronavirus. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis wil vanaf begin juli opnieuw buitenlandse toeristen ontvangen.

