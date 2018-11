Parapluutje nodig? Hevigste zondvloed in 34 jaar in Sydney 29 november 2018

Zelfs in het Australische Sydney schijnt de zon niet altijd. Gisterochtend viel er in enkele uren tijd evenveel regen als normaal in de hele maand november. Volgens de weerdiensten stortte er op sommige plaatsen in de stad tot 118 millimeter naar beneden. Het gaat om de heviste neerslag in 34 jaar. De zondvloed zorgde meteen voor ondergelopen straten en stations. Treinen werden afgeschaft en op de luchthaven werden 120 vluchten geschrapt. Eén persoon kwam om het leven bij een ongeval dat te wijten was aan de regenval en twee brandweermannen raakten gewond toen een boom omviel terwijl ze een automobilist aan het bevrijden waren.

