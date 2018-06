PARALYMPISCH 01 juni 2018

Peter Genyn stelde gisteren zijn eigen wereldrecord op de 100m rolstoelsprint scherper. De 41-jarige paralympiër bleef in het Zwitserse Notwill onder de grens van twintig seconden (19.89). Het is al de derde keer dat hij deze maand het WR verbreekt. Zaterdag klokte hij nog 20.07. Genyn, de regerende paralympische, wereld- en Europese kampioen op de 100 en 400 meter, neemt dit jaar deel aan het EK Para-atletiek in Berlijn op de 100 en 200 meter. (VH)