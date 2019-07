Exclusief voor abonnees Paraglider van 47 stort te pletter in Zwitserland 24 juli 2019

In Zwitserland is zondagavond een Belgische paraglider (47) om het leven gekomen bij een ongeval. De man volgde een stage paragliding in Val d'Anniviers, een dwarsvallei in de buurt van de Matterhorn. Volgens de politie verloor hij rond 18.30 uur zondagavond op een hoogte van 3.000 meter de controle over zijn glijscherm. Op dat moment vloog hij boven het berggebied Diablons. Een reddingshelikopter werd nog ter plaatse gestuurd maar de hulpdiensten konden enkel het overlijden vaststellen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Het Zwitserse parket is een onderzoek gestart naar het overlijden. Volgens de Belgische Vrije Vlucht Federatie, die onder meer het paragliden vertegenwoordigt, is paragliden een veilige sport. "Dergelijke ongevallen komen ongeveer één keer per jaar voor. Naar schatting één op de duizend beoefenaars raakt betrokken bij dergelijke trieste incidenten", klinkt het. (CMG)

