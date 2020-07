Exclusief voor abonnees Paradise City wordt 'intiem' festival met bootjes 02 juli 2020

00u00

Dit jaar geen 10.000 bezoekers per dag voor Paradise City, maar wel een intiem elektrofestival voor telkens 400 gelukkigen, gisteren en vandaag in het kasteeldomein Ribaucourt in Perk. Vanop een 'bubbelvlot' in de slotgracht, jawel. "We waren sowieso van plan om een livestream op poten te zetten, maar we wilden ook iets meer doen. Dat is dan 'Paradise City on boats' geworden", legt organisator Gilles De Decker uit. Wie een plekje op zo'n vlot wilde bemachtigen om vier uur lang de dansbeentjes uit hun winterslaap te halen, moest in de eerste plaats geluk hebben. "We hebben geen tickets verkocht, maar een wedstrijd op poten gezet. Voor de veiligheid hebben we het muzikaal weliswaar rustiger gehouden dan de voorbije jaren. De stevige beats blijven achterwege, want het is niet de bedoeling dat mensen beginnen te dansen op de vlotjes. En geloof me: je valt liever niet in de slotgracht. (lacht)" (IDR)

