Exclusief voor abonnees Paradijsstrand, met dank aan Solvay 29 augustus 2019

Parelwitte stranden aan een azuurblauwe zee. Het tafereel doet dromen over bestemmingen als Mauritius of de Seychellen. Zeker niet Europa. In Toscane is het nochtans heerlijk toeven op het vier kilometer lange Rosignano Solvay-strand. Al tientallen jaren vragen milieuactivisten zich af hoe het komt dat net dáár zo'n paradijs op aarde ligt - even verderop is het contrast met het strand van Monte alla Rena enorm. Vermoed wordt dat de plek z'n verrassende kleuren krijgt door de fabriek die wat verderop gelegen is. Het Italiaanse dorpje Rosignano Solvay verwijst inderdaad naar de (Belgische) Solvay-chemiefabriek waar natriumcarbonaat wordt geproduceerd. "De fabriek loost poederachtige restanten van kalksteen in het water, een onschadelijke stof die de witte kleur van het zand verklaart", klinkt het daar. "Het helblauwe water komt er door de weerspiegeling van de lucht tegen de witte zeebodem." Vaststaat dat het strand in de jaren 80 wél giftig was, vervuild met kwik en andere metalen. Intussen is het productieproces veranderd. (FT)

