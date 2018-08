Paracetamol verzacht heimwee 01 augustus 2018

Eigenlijk is er maar één remedie tegen heimwee: terug naar huis keren. Pillen bestaan (nog) niet, maar er zijn wel aanwijzingen dat paracetamol verlichting biedt. "De emotionele pijn die mensen voelen als ze gescheiden zijn van hun geliefden, zit in dezelfde hersendelen als fysieke pijn", zegt Ad Vingerhoets, hoogleraar Emotie en Welbevinden (Universiteit Tilburg). "Uit onderzoek bij studenten die waren gedumpt, bleek dat ze er minder last van hadden als ze paracetamol slikten. Ik heb het eens voorgeschreven aan een vrouw die dolgraag drie weken naar Noorwegen wilde. Maar haar man wilde steevast binnen drie dagen naar huis. Af en toe voelde hij heimwee opkomen, maar dan nam hij snel een paracetamol. Hij hield het de hele drie weken vol."

