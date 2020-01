Exclusief voor abonnees Pappen en nathouden Onze opinie 10 januari 2020

Hij is te vaag om wie dan ook te charmeren, laat staan te enthousiasmeren. Tegelijk is hij vaag genoég om niemand te bruuskeren, laat staan te choqueren. Kortom, de gelekte sneuvelnota van het informateursduo Coens-Bouchez draagt toch vooral de stempel van de aloude CD&V. Zelfs met een welwillend oog is het vergeefs speuren naar ingrijpende keuzes of gedurfde voorstellen. Vooraf heette het dat de nieuwbakken partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) een frisse blik zouden werpen op deze slepende en slopende formatie, maar tot nader order laten de twee zich niet op originele invalshoeken of verfrissende ideeën betrappen.

