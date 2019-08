Exclusief voor abonnees Papiersnippers als grap 27 augustus 2019

'Overal confetti in huis na bruiloft: koppel dient klacht in' (krant van gisteren). Na jaren vond ik nog papiersnippers tussen de buxus die als 'versiering' over het hele huis en tuin gegooid waren toen mijn zoon 18 werd. Telkens ik wat vond, toverde de herinnering aan een geweldige dag een glimlach op mijn gezicht. En ja, wij zijn ook dagen bezig geweest met opruimen, en dan? Het is 'maar' papier. Waar is jullie gevoel voor humor?

Els Schreurs

