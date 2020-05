Exclusief voor abonnees Papieren uittreksels 27 mei 2020

Enige dagen terug ontving mijn echtgenote een mail van KBC met de melding dat papieren uittreksels van de rekeningen worden afgeschaft of nog uitzonderlijk verkrijgbaar zijn mits betaling van een serieuze som. Mijn echtgenote heeft nooit met een pc of dergelijke gewerkt en kan dit ook niet wegens zichtproblemen. Zelf ben ik MS-patiënt en personeelslid van KBC in ziekteverlof. Ik stel me de vraag en heb die ook aan KBC gesteld: wat als ik er niet meer ben of wegens ziekte niet meer kan functioneren (kinderen zijn er niet)? Antwoord KBC: dan kan ze haar briefwisseling op papier toegestuurd krijgen, mits betaling van een, en dit zijn de woorden van een medewerkster, weliswaar forse bijdrage. Mijn moeder, 91 jaar, zit in dezelfde situatie. Sociaal en cliëntvriendelijk kan je dit niet noemen. Volgens mij zal KBC zich hiermee serieus in eigen vlees snijden, want de meeste oudere cliënten bij KBC zullen dit niet zo maar over zich laten gaan.

Francis Cuyckens

