Papier wordt zaterdag opgehaald 10 augustus 2018

Door omstandigheden kan het papier en karton van donderdag 16 augustus niet worden opgehaald. In overleg met alle betrokkenen is beslist om de ophaling van het papier en karton te verplaatsen naar zaterdag 18 augustus. De inzameling start vroeg, dus je plaatst het afval dus best de avond voordien al buiten. (BCOR)

