Exclusief voor abonnees Papier met papier 17 augustus 2019

00u00 0

Heeft u het ook altijd wat vreemd gevonden - en al zeker in deze milieubewuste tijden - dat papierproducten als toiletpapier en keukenrollen toch altijd een plastic omhulsel meekregen? Bij Renova heeft men die tegenstrijdigheid nu ook ingezien en verpakt men het papier voortaan in... papier. Een pluim ook voor de zachtheid van hun HyperSoft-toiletpapier. Ongezien zacht met slechts twee laagjes. Prijs: 8,98 euro per pak van 9 rollen. (StV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis