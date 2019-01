Papegaai van N-VA'er is dol op de Brabançonne Toon Royackers

09 januari 2019

05u00 0 De Krant Kersvers N-VA-gemeenteraadslid Yannick Aerts uit het Limburgse Zonhoven heeft een wat moeizame verstandhouding met zijn huisdier Pico, de papegaai. De jonge politicus nam vorige zomer Pico over van zijn vroegere baasje toen hij diens woning aankocht. Op de eerste zomerbarbecue begon het beest echter meteen vrolijk 'O, dierbaar België...' te fluiten.

"Het was even schrikken", geeft Yannick Aerts toe. "We hadden net onze woning gekocht, toen de vorige eigenaar vroeg of zijn papegaai niet mocht blijven zitten in zijn volière. De oudere man ging verhuizen naar een appartement - niet ideaal om zo een dier te houden. Nog voor ik 'neen' kon zeggen, had mijn vrouw al 'ja' gezegd", lacht Yannick. "Eerste maakte Pico gewoon wat vrolijke geluidjes, maar op onze eerste barbecue begon hij plots enthousiast de Brabançonne te fluiten. Nu ben ik natuurlijk een Vlaams-nationalist in hart en ziel, maar één met gevoel voor humor. Ik ga dat beest echt niet de nek omwringen. (lacht) Al is het soms wel gênant, en moet ik elke keer aan vrienden en partijgenoten uitleg geven als er weer eens 'O, dierbaar België' door onze hof klinkt."

Directeur Frederik Thoelen van Vogelbescherming Vlaanderen is in ieder geval onder de indruk van Pico. "De meeste van deze grijze roodstaartpapegaaien kunnen heel goed geluiden nabootsen, zoals deurbellen, kassa's en hoestbuien. Maar een heel muziekdeuntje is wel andere koek. Dan moet de vorige eigenaar toch wel héél vaak de Brabançonne gefloten hebben. Of Pico het volkslied ook weer kan afleren, en bijvoorbeeld de Vlaamse Leeuw aanleren? Dat kan, maar dan zou je zo een dier echt moeten straffen telkens als hij het verkeerde liedje aanheft. Je kan bijvoorbeeld een donkere doek over zijn kooi gooien, maar erg diervriendelijk is dat natuurlijk niet." Aerts heeft een ander plan: "Telkens als ik hem eten geef, fluit ik voortaan wel 'Ze zullen hem niet temmen, onze fiere Vlaamse leeuw'" (RTZ)