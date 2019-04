Exclusief voor abonnees Papa zonder rijbewijs crasht met kinderen: 1 jaar cel en 1 jaar rijverbod 02 april 2019

00u00 0

Een 32-jarige man uit Henegouwen is door de politierechter veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij het leven van zijn kinderen in gevaar bracht bij een verkeersongeval. De papa had niet eens een rijbewijs toen hij op 8 augustus vorig jaar een tripje naar zee wilde maken. Op de achterbank zaten zijn twee kinderen van 2 en 6 jaar. De rijkunsten van de man lieten echter te wensen over. Hij verloor de controle over het stuur, ging aan het tollen en eindigde in de gracht. Daarbij liep een kindje een zware hoofdwonde op. "De man zegt dat hij een klapband heeft gehad. De gevolgen voor hem zijn al erg zwaar", probeerde zijn advocaat nog. "Bekijk die foto eens. Volgens mij is dit ongeval enkel te wijten aan het feit dat hij niet eens een rijbewijs heeft", repliceerde de rechter. De man kreeg 1 jaar cel, 1 jaar rijverbod en 2.000 euro boete. (JHM)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen