Papa zo blij dat kind met down naar school mag, dat hij minister uitnodigt 15 november 2018

Terwijl een Schotense school eerder deze week nog veroordeeld werd omdat ze een leerling met Down de deur wees, bewijst de Zilverbergschool in Roeselare dat het anders kan. Een papa van een 12-jarige jongen met autismespectrumstoornis organiseerde gisteren een bedankingsmoment voor de school, waarop hij ook onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) uitnodigde. "Elke dag zie ik Nunjez groeien", aldus papa Thierry Samyn. "Sinds dag één heeft het schoolteam zich 300% ingezet." Ook minister Crevits had enkel lovende woorden. "Deze school kiest voor een klas- en leerjaardoorbrekende werking. Er is aandacht voor verdieping van de leerstof en voor de nodige zorg", zei ze.