Papa vergeet portefeuille in Plopsaland: met auto tussen slagbomen geslalomd 09 april 2019

Omdat hij na een uitstapje met zijn gezin zijn portefeuille vergeten was in Plopsaland, haalde een papa levensgevaarlijke toeren uit. Hij maakte met z'n wagen meteen rechtsomkeer, maar kwam in Adinkerke voor de gesloten treinoverweg te staan. "Een politieagent in burger zag alles gebeuren", sprak de procureur. "De slagbomen waren dicht en de lichten op rood, maar toch slalomde N. tussen de slagbomen. Levensgevaarlijk." N. opperde nog dat hij eerst was uitgestapt om te kijken of er een trein naderde, maar de politierechter wees hem terecht. "Weet jij wel welke enorme risico's je genomen hebt? En dat om misschien enkele minuten eerder te zijn." De man kreeg 800 euro boete (helft met uitstel), en 30 dagen rijverbod, waarvan 8 dagen effectief. (JHM)

