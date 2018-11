Papa schuldig nadat baby zwaar verbrand raakt in bad 14 november 2018

Een 30-jarige man uit Laakdal is schuldig bevonden aan het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen aan zijn zoontje van 13 maanden. Het kind liep vorig jaar tweedegraads brandwonden op. Randy O. had het kind in bad gezet, maar was nadien naar de keuken gegaan om de afwas te doen. De peuter draaide de kraan met heet water open en raakte zwaar verband. Zijn papa had pas in de gaten wat er gebeurde toen het kind begon te wenen. "Elke normale, voorzichtige persoon laat een kind van die leeftijd niet alleen achter in bad", aldus de rechter. De man vond het bovendien niet nodig om de hulpdiensten te verwittigen. Hij smeerde alleen een zalfje. O. werd daarvoor echter niet veroordeeld. Voor de brandwonden kreeg hij een autonome probatiestraf: gedurende 18 maanden moet hij werken aan zijn opvoedkundige capaciteiten. (JVN)

