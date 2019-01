Papa Ronie Keisse: "Eigenlijk zou Iljo klacht moeten indienen tegen die vrouw" IBO

31 januari 2019

00u00 0 De Krant "Heel dom van hem." Dat vindt papa Ronie Keisse van de uitdagende pose van zijn zoon tegenover de Argentijnse dienster. "Dat weet hij. Iljo heeft zich meteen verontschuldigd. Maar die vrouw staat wél zeer suggestief met haar poep naar achter."

Ronie Keisse heeft zijn zoon nog niet gehoord sinds de heisa rond de foto is losgebarsten. "Iljo en ik hebben een afspraak: als één van ons twee in nood is, dan bellen we. Maar ik heb hem nog niet gehoord. Ik veronderstel dus dat dit voor hem geen noodgeval is." De bewuste foto, die heeft Ronie wel gezien. "Tja, die pose. Een heel stomme zet. Dat weet hij intussen ook wel. Iljo heeft zich achteraf uitgebreid verontschuldigd. Bij die vrouw, bij zijn ploeg, bij de organisatie. Ik denk dat hij al het mogelijke gedaan heeft om het weer goed te maken. Maar goed, er is nu toch beslist om hem uit de wedstrijd te zitten. Dat is dan maar zo."

Schuchtere jongen

Dat de heisa een smet is op het imago van zijn zoon, beseft vader Keisse. "Ik ken Iljo zo niet. Hij is een schuchtere, rustige, beleefde jongen. Daarvoor wordt hij in België ook zo gewaardeerd en gerespecteerd. Hopelijk blijft dit nu niet hangen. Maar we mogen dit ook niet opkloppen tot iets wat het niet is. Iljo neemt inderdaad een belachelijke pose aan en dat had hij niet mogen doen. Maar die vrouw staat daar óók zeer suggestief met haar poep naar achter. Wie zegt er dat Iljo eigenlijk geen klacht zou moeten indienen tegen haar? Kijk: het had niet mogen gebeuren, maar hij heeft zich verontschuldigd en zal nu ook de gevolgen moeten dragen. Nu is het gewoon wachten tot de storm weer overwaait." (IBO)