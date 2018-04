Papa heeft het moeilijk Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 07 april 2018

00u00 0

Vaders vinden opvoeden moeilijk. Stond gisteren in uw krant. Dat is prachtig nieuws. Want neen, zelf voel ik geen heimwee naar de tijd dat mannen 'kinders kweken' nog simpel vonden, omdat ze toch maar in hun zetel zaten, of in hun duivenkot. De vader van vandaag is niet zwak, als hij hulp zoekt. Hij is gewoon eerlijk. Opvoeden IS moeilijk.

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN