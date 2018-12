Papa heeft dochtertje (4) terug met stiekeme hulp van politie 20 december 2018

Hij durfde er niet meer op te hopen: kerst met zijn dochter Louise (4). Maandenlang zat West-Vlaming Francky Vanbrabant (56) zo goed als wekelijks 28 uur in de auto naar Slovenië om haar te bezoeken. Haar mama had haar meegenomen en de ouders vochten een juridische strijd uit over het hoederecht. Een rechter oordeelde onlangs dat het meisje thuishoort in België, maar toch werd haar terugkeer een geheime operatie. "De Sloveense politie belde me: 'Morgen halen we haar op in het kinderdagverblijf. Kom naar hier.' De verzorgsters moesten geheimhouding zweren - de moeder mocht niets te weten komen. Toen ik Louise eindelijk bij me had, zei de politie: 'Niet te lang wachten. Maak dat je weg bent.'" (AHK/SRB)

