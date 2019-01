Papa geeft Dries Mertens prijs én krop in de keel 17 januari 2019

00u00 0

Dries Mertens was uitgenodigd als 'special guest' om twee trofeeën uit te reiken. Dat hij ook zelf in de prijzen zou vallen, wist de ster van Napoli niet. En al helemáál niet dat hij de award voor beste Belgische schutter in het buitenland uit handen van z'n vader zou krijgen. "Dit doet me enorm veel", zei Dries met een krop in de keel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN