Papa drinkt, snuift coke.. en gaat dan dochtertje halen in kraamkliniek 13 november 2018

"Hebben ze die drugs misschien als snoepjes meegegeven op de kraamkliniek? Het kan hé, dat dit een nieuwe traktatie is. Dit is toch echt ongelofelijk! Heb je zo de geboorte van je dochter gevierd misschien?" sneerde de politierechter in Veurne gisteren. V.L., een jonge twintiger uit Adinkerke, werd op 13 februari betrapt terwijl hij alcohol had gedronken, cannabis had gerookt en cocaïne had gebruikt. Op de achterbank: zijn pasgeboren dochter, die hij net van de kraamkliniek had afgehaald. De procureur eiste een zware straf en vroeg zich af of V.L. wel nog geschikt is om te rijden. "Maar mijn ogen zijn sindsdien opengegaan", sprak V.L. "Ik gebruik nu niks meer, echt waar." Om zeker te zijn, moet hij langsgaan bij een deskundige. Als blijkt dat hij liegt, kan hij definitief zijn rijbewijs verliezen. (JHM)

HLN