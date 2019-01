Papa De Clercq volgt eedaflegging op tv-scherm 04 januari 2019

00u00 0

Een opvallende aanwezige die de eedaflegging van Mathias De Clercq op groot scherm volgde was zijn vader Yannick De Clercq. Hij genoot zichtbaar van de benoeming van zijn zoon als burgemeester maar dan wel op een tv-scherm in plaats van in levende lijve.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN