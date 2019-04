Exclusief voor abonnees Papa afgeranseld voor ogen van zoontje "omdat hij te traag reed" 03 april 2019

Omdat hij "te traag" reed in een zone 30 en vaak aan een zebrapad moest stoppen om schoolkinderen over te laten steken, heeft een 48-jarige man uit Torhout klappen gekregen van een agressieve chauffeur. Toen C.D. bij één van die stopmanoeuvres zag dat zijn achterligger was uitgestapt en naar zijn auto kwam gelopen, wou hij vragen wat er aan de hand was. "Ik had op dat ogenblik nog niets in de gaten", zei het slachtoffer gisteren in de rechtbank. "Hij gaf me meteen een vuistslag, sloeg me op de grond en trachtte me te wurgen." C.D.'s 11-jarige zoontje, dat in de wagen zat, zag alles. "Hij begon meteen te huilen: enkele maanden eerder was hij op dat zebrapad aangereden. Hij heeft na die vechtpartij nog maanden nachtmerries gehad."

