Papa (38) zit in cel voor doodschudden baby 07 augustus 2018

Een 38-jarige vader uit Lanaken zit sinds vorige week in de cel na de dood van zijn twee maanden oude baby. De man had het jongetje op 28 juli door elkaar geschud na een woedeaanval. Het kindje raakte in een coma en overleed uiteindelijk aan de gevolgen van het 'shakenbabysyndroom'. De vader werd aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. De man was eerder al in therapie gegaan omdat hij zijn agressie niet onder controle kreeg. (RTZ)