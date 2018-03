Paolo Gentiloni (63, Partito Democratico) 03 maart 2018

Gentiloni, een Romeinse aristocraat, is de uittredende premier. Hij was de stand-in voor Matteo Renzi. Een overgangsfiguur, dacht iedereen, maar Gentiloni - geen tafelspringer, soft en bezadigd - is intussen populair. Europa zou hem graag aan boord houden.