Paola gaat nu ook haar verpleegsters bedanken 22 februari 2018

Koningin Paola ging eerder al de mensen van Touring bedanken, die haar eind 2016 na een val in Zwitserland repatrieerden. Nu gaat ze ook de verpleegkundigen die haar thuis in Belvédère verzorgden met een bezoek vereren. Volgende dinsdag bezoekt ze de thuiszorgorganisatie Centre Aide et Soins à Domicile de Bruxelles. "Zo wil ze haar erkentelijkheid betuigen aan het personeel dat heeft bijgedragen aan haar herstel" aldus het paleis. (PhG)