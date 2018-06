PAOK - ANDERLECHT 2-2 30 juni 2018

Anderlecht sloot gisteren zijn vijfdaagse stage in Nederland af met een 2-2 gelijkspel tegen PAOK Saloniki, vice-kampioen van Griekenland. Aan de rust leidde paars-wit met 2-0, na goals van Bornauw op hoekschop van Trebel, en Gerkens na een knappe voorzet van de jonge Kayembe. Na de rust stelden de Grieken snel gelijk, twee keer via ex-Anderlecht- en ex-Napoli-aanvaller Omar El Kaddouri. Hein Vanhaezebrouck, die in deze fase van de voorbereiding vooral de nadruk op het fysieke legt, wilde zoveel mogelijk spelers speelminuten geven en was na afloop niet ontevreden. "Onze eerste helft was van een goed niveau", zei de coach. "We hadden zelfs meer dan twee keer kunnen scoren. Je merkt dat Kums en Trebel de groep meer en meer op sleeptouw nemen. Wij hebben een stille groep, maar Sven en Adrien werpen zich stilaan op als de echte leiders. En dat moet ook. Van sommigen ben ik minder tevreden. Niet iedereen heeft tijdens de vakantie zijn huiswerk gemaakt. Neen, namen noem ik niet. Maar dit zou zich wel eens tegen hen kunnen keren en kansen geven aan nieuwkomers. Daarom vind ik het jammer dat Cobbaut de hele week niet heeft kunnen trainen, omwille van blaren. Maar goed, we hebben nog vier weken voorbereiding." Volgende week maandag, dinsdag en vrijdag traint Anderlecht op Tubeke, maar woensdag en donderdag last Hein Vanhaezebrouck een mini-stage in. "Samen met de voorzitter hebben we een tweedaagse in Durbuy op poten gezet", aldus HVH. "We gaan aan teambuilding doen, maar we zullen er ook hard trainen." Nu Polen en Senegal uitgeschakeld zijn op het WK, moeten Teodorczyk en Kara zich stilaan ook weer beschikbaar stellen, ondanks het feit dat beiden willen vertrekken. "Op 16 juli moeten zowel Teo als Kara terug zijn. Vraag is hoe hun conditionele toestand dan zal zijn. Want beiden hebben weinig gespeeld en ik weet niet wat ze echt gedaan hebben in Rusland", aldus Vanhaezebrouck. In de aanloop van de oefenmatch bevestigde Anderlecht dat Leya Iseka naar Toulouse trekt. De kans dat Carlos Eduardo dan weer tekent bij de Brusselaars is plots klein. De Braziliaan van Goias voert gesprekken in Egypte en lijkt zijn neus op te halen voor paars-wit. (MJR)

