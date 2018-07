PAOK 1 Antwerp 3 16 juli 2018

00u00 0

Antwerp oefende gisteren in het Nederlandse Oosterbosch - op politiebevel zonder publiek - tegen het Griekse PAOK. De Great Old presenteerde zich best aardig tegenover de Griekse vicekampioen die weliswaar niet met zijn typeploeg aantrad. Daniel Opare tekende pas eind vorige week een contract bij Antwerp, maar de Ghanese rechtsachter mocht meteen starten op de linkerkant. Hij miste zijn debuut niet. Na goed een kwartier opende hij de score met een afstandsschot dat enig mooi in de bovenhoek verdween. Bij de gelijkmaker van PAOK ging hij echter niet vrijuit. Ook de tweede Antwerpse treffer kwam van een nieuwkomer. Bolingi kopte een voorzet van gelegenheidsrechtsachter Yatabaré hard tegen de netten. Owusu rondde op het uur knap een tegenaanval af en zette zo de 1-3-eindstand op het bord. Coach Bölöni was tevreden, maar hoopt nog steeds op versterking. "Deze kern is nog niet voldoende gestoffeerd. We willen nog versterking in elke linie. Dat is het moeilijke aan deze voorbereiding, dat de nieuwe spelers maar met mondjesmaat én laat toekomen", aldus de Roemeense coach. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN